Gérald Darmanin à Poissy : "Je ne mettrai pas en place des zones de non-droit et de non contrôles"

REPORTAGE

Un nouveau débat vient de faire irruption au gouvernement après la sortie de la Défenseure des Droits, Claire Hédon, qui demande que dans certaines zones du territoire, la police n’ait plus la possibilité de faire des contrôles d’identité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était lundi soir en déplacement au commissariat de Poissy. Il s’est posé en défenseur des forces de l'ordre, après un week-end où la police a été ciblée par des tirs de mortiers et des appels à tuer.

La colère du maire de Poissy

Si le ministre de l’Intérieur a organisé cette visite surprise face à l’émotion suscitée par les appels au meurtre des policiers de Poissy, sur place, les échanges ont très rapidement tourné autour des déclarations de la Défenseure des droits. En présence des policiers du commissariat, le maire de Poissy Karl Olive a tapé du poing sur la table : "Le Défenseur des droits [sic] a organisé le concours l’épine de l’imbécilité hors sol de pouvoir imaginer d’expérimenter des zones de non contrôle d’identité dans nos quartiers. Monsieur le ministre, créez plutôt un Défenseur des devoirs !", a-t-il lâché.

Réponse immédiate de Gérald Darmanin : "Je ne mettrai pas en place des zones de non-droit et de non contrôles. L’immense majorité des Français soutient la police", a-t-il assuré. Après avoir salué et écouté les policiers attaqués, Gérald Darmanin a visité le commissariat de Poissy de fond en comble, ce qui lui a notamment permis de constater que le chauffage ne fonctionne plus... Et sans attendre, il a demandé au directeur général de la police nationale, présent sur place, de régler ce problème au plus vite.