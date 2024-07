Gérald Darmanin marque un retour stratégique au sein de l'Assemblée nationale

Gérald Darmanin est apprécié des députés et il le sait. C'est pourquoi, quelques heures seulement après les résultats du second tour, le ministre de l'Intérieur a invité lundi à Beauvau une cinquantaine de députés, tous issus de la droite ou de l'aile droite de la majorité. Il est convaincu de pouvoir débaucher chez les Républicains pour former un groupe uni de centre droit.

Une stratégie pour la présidentielle de 2027 ?

Une trentaine d'entre eux sont au rendez-vous pour consulter et échanger sur l'avenir du groupe au palais Bourbon. Une aubaine pour Gérald Darmanin, qui compte bien tirer profit de cette dissolution surprise à la moitié du quinquennat après quatre ans à Beauvau.

Le député de Tourcoing aurait ainsi un moyen de revenir sur le devant de la scène au sein d'une nouvelle Assemblée où, selon toute vraisemblance, se jouera la répétition générale de la présidentielle de 2027. Reste que cette stratégie est nécessairement suspendue à sa démission comme ministre de l'Intérieur. Le locataire de Beauvau n'a pas encore tranché sa décision.