Gérald Darmanin annonce qu'il reste au gouvernement

Gérald Darmanin ne quitte pas le gouvernement. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, annoncé sur le départ pour la mairie de Tourcoing depuis plusieurs jours, a assuré qu'il "continuerai(t) (s)a tâche". "Tant que le président de la République et le Premier ministre me feront confiance, je continuerai ma tâche au gouvernement. D’autant que le pays connaît des moments difficiles et que je ne suis pas du genre à ne pas assumer mes responsabilités, à abandonner au milieu du chemin", a déclaré le ministre, dimanche dans un entretien au Parisien.

L'hypothèse d'un départ de Gérald Darmanin était évoquée depuis plusieurs jours, après la mort du maire de Tourcoing Didier Droart.