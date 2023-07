Gabriel Attal inaugure son nouveau costume de ministre de l'Éducation dans une école touchée par les émeutes

Pour cette première visite dans ses nouvelles fonctions, Gabriel Attal affiche le ton de la fermeté. Lors de son discours à La Verrière dans les Yvelines, où deux écoles avaient été incendiées lors des émeutes, il promet qu'aucun élève ne se trouvera sans solution de scolarité à la rentrée.

La République est un bloc. Son École est debout et fière. C’est le message que j’ai passé à la communauté éducative et aux élus de La Verrière, admirables de résilience après la désolation. Tous ensemble, nous nous y engageons : une solution viable pour chaque élève à la rentrée. pic.twitter.com/Fpy3b5JvPg — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 21, 2023

Une dizaine d'établissements scolaires brûlés après les émeutes

En France, suite aux diverses émeutes après la mort de Nahel, plus de 200 établissements scolaires ont subi des dégradations à différentes échelles. Une dizaine d'établissements sont quasi intégralement détruits. "Ça doit nous amener à nous interroger sur tout et à agir sur la question des droits, des devoirs du citoyen à l'école et du respect de l'autorité", explique le nouveau ministre de l'Éducation nationale lors de sa première visite officielle.

Sur ce sujet, Gabriel Attal se montre extrêmement clair. "Et je sais que j'aurai aussi, sur ce sujet-là, un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté éducative à mes côtés", ajoute-t-il.

Aussi, il souhaite que les élèves aient une solution de scolarisation pour la rentrée. "La consigne que je donne à mes services, c'est de se placer toujours du point de vue de l'élève et de sa famille. Parce que du point de vue du ministère, on peut se dire qu'il y a une solution de scolarisation qui a été proposée. Enfin, s'il y a une demi-heure à pied, il y a une question de transport qui se pose", ponctue Gabriel Attal.