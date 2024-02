Gabriel Attal en déplacement dans les Vosges vendredi pour promouvoir le nouveau dispositif France Travail

Gabriel Attal, qui a fait du travail un des thèmes majeurs de son action, fera vendredi dans les Vosges la promotion du nouveau dispositif France Travail, qui a remplacé Pôle emploi et qui conditionne désormais l'obtention du RSA à des heures d'activité. Accompagné par les ministres Catherine Vautrin (Travail) et Roland Lescure (Industrie), le Premier ministre se rendra à l'agence France Travail d'Epinal où il échangera avec des personnes sans emploi, des allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et leurs accompagnants.

Il visitera ensuite le centre de formation Mauffrey Academy puis l'entreprise Numalliance, où il prendra la parole sur le thème du travail. "On doit toujours avoir un modèle qui incite à la reprise d'emploi, (...) travailler doit toujours rapporter plus que ne pas travailler", avait-il réaffirmé sur RTL mardi en marge d'une visite au Salon de l'agriculture, comme dans sa déclaration de politique générale le 30 janvier où il avait prononcé le mot travail une quarantaine de fois.

Un "contrat d'engagement"

Gabriel Attal avait notamment annoncé dans ce discours que les chômeurs en fin de droits n'auraient plus d'allocation spécifique de solidarité (ASS) et seraient basculés vers le RSA, au titre duquel ils ne pourront plus valider de trimestres pour leur retraite. Le montant mensuel du RSA, qui est versé par les caisses d'allocations familiales, est de 607,75 euros pour une personne seule et de 911,63 euros pour un couple sans enfants.

Le nombre de départements où l'obtention du RSA sera conditionnée à 15 heures d'activité va passer d'ici fin février de 18 à 47, avant la généralisation de cette obligation prévue en 2025, avait indiqué la ministre du Travail Catherine Vautrin. Les Vosges font partie des départements sélectionnés pour tester le nouveau dispositif, avec un "contrat d'engagement" prévoyant des heures d'activité dans "une logique de droits et devoirs" prévu dans le cadre de la réforme France Travail.

Ce dispositif d'insertion s'accompagne en principe de 15 à 20 heures d'activité par semaine au sein des missions locales ou à France Travail : formations, immersions en entreprise, ateliers de recherche d'emploi... Gabriel Attal, qui entend garder un œil sur l'éducation, son ancien portefeuille, déposera aussi une gerbe sur la tombe de son lointain prédécesseur Jules Ferry au cimetière de la Côte Calot à Saint-Dié-des-Vosges.