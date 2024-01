Gabriel Attal : «Des qualités de leader» et «un très bon choix», juge Franz-Olivier Giesbert

Gabriel Attal aura-t-il les épaules pour assurer le poste de Premier ministre, l'année des Jeux olympiques en France et de multiples chantiers politiques ? Plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, certains le considèrent seulement comme une vitrine et un rempart à Jordan Bardella, au Rassemblement national. Une vision "grotesque" pour Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, invité de La Grande interview Europe 1-CNews.

"On les attend sur les actes"

"Vieux, jeunes, tout ça n'a pas de sens. On ne peut pas lui enlever des qualités de leader. C'est un très bon politique, ça se voit depuis le début", avance le journaliste au micro de Romain Desarbres. Pour lui, Gabriel Attal en Premier ministre est un "très bon choix". Attention seulement à ne pas être que dans l'image, note l'observateur politique. "On a un président qui fait de la communication, on a un Premier ministre qui est très bon aussi en communication et maintenant on les attend sur les actes", ajoute Franz-Olivier Giesbert.

Le journaliste pointe notamment les grands chantiers qui attendent le nouveau gouvernement. En plus du projet de loi sur la fin de vie, très attendu, ou des Jeux olympiques, ce dernier devra s'atteler au problème de l'endettement de la France et faire ses preuves sur la gestion de l'immigration, après le passage houleux du texte de loi. Les ministres se réuniront d'ailleurs en fin de matinée ce vendredi pour un premier conseil.