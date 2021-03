Frédérique Vidal est l'invitée de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, est l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15, mercredi, dans la matinale d'Europe 1 présentée par Matthieu Belliard. Il s'agit de sa première intervention depuis la polémique à l'IEP de Grenoble, au sein duquel deux professeurs sont accusés d'islamophobie. La ministre s'exprimera sur ce point et reviendra également sur l'accompagnement des étudiants depuis le début de la crise économique, sociale et sanitaire qui les frappe tout particulièrement.

