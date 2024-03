François Hollande pourrait-il faire son retour en politique ?

Ils sont minoritaires au Parti socialiste, mais les soutiens de François Hollande ne baissent pas les bras pour autant. Depuis peu, le vent semble avoir tourné à gauche. La Nupes a vieilli, ses victoires et ses admirateurs deviennent un lointain souvenir, et certains socialistes veulent définitivement en tourner la page. Surtout depuis que les divisions se creusent au sein de l’alliance de gauche, et que Jean-Luc Mélenchon chute dans les sondages.

De nombreux élus de gauche espèrent donc le retour de l’ancien président de la République, devenu 3ᵉ personnalité politique préférée des Français dans le baromètre de Paris Match, comme le socialiste François Kalfon : "Il en a l’envie, la possibilité plus aujourd’hui qu’hier, et s’il pense pouvoir jouer un rôle, je pense qu’il le fera".

Une majorité opposée à son retour ?

Vraisemblablement, une majorité des socialistes ne prend pas ce retour au sérieux. "Allez dans la rue, Hollande est détesté", peste un cadre du parti. Le parti à la rose craint même de voir François Hollande plomber la progression de Raphaël Glucksmann, à seulement trois mois des élections européennes. Un de ses anciens ministres conclut : "l’héritage de son quinquennat, n’a toujours pas été digéré par les Français".