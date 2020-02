Fillon sur France 2 : Davet et Lhomme pas sûrs que "l'opération com' soit réussie"

"Après avoir vu l'émission, comprendre pourquoi il avait accepté de participer à l'émission est moins évident qu'avant". Fabrice Lhomme et son confrère Gérard Davet sont sans détour sur la prestation de François Fillon jeudi dernier sur France 2. Après trois ans de silence et à quelques jours de son procès, l'ancien candidat Les Républicains à la présidentielle a accepté un long entretien en prime-time. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui publient chez Fayard Apocalypse Now : les années Fillon. L'histoire secrète de la droite française, expliquent au micro de Patrick Cohen sur Europe 1 pourquoi François Fillon a, selon eux, raté son intervention.

"Sur le fond de l'affaire, il n'a fait aucune concession. Mais l'émission était adressée aux Français et justement, par rapport à l'opinion publique et au choc que les révélations du Canard enchaîné ont provoqué, lorsqu'il a demandé si on s'est intéressé à tous les députés, c'était assez maladroit" , explique Fabrice Lhomme.

"En trois ans, rien n'a changé"

"Avant l’émission, on avait compris que les communicants de François Fillon préparaient le procès. Il fallait donc renfiler le costume de l'homme politique, afin qu'il revienne avec une stature d'homme d'Etat", poursuit Fabrice Lhomme, pour qui "le but était de lui redonner une image". "Mais le problème", souligne le journaliste d'investigation, "c'est qu'on a l'impression que rien ne s'est passé depuis trois ans. Il a fait l'interview qu'il aurait pu faire il y a trois ans et qu'il ne lâche rien. Donc je ne suis pas du tout sûr que l'opération com' soit réussie".

Plus de "cabinet noir"

Seul rétropédalage du candidat par rapport à sa prestation sur France 2 lors de la campagne présidentielle : son refus de parler de machine institutionnelle ou de "cabinet noir de l'Elysée". "Ils ont essayé de construire quelque chose autour de ça, mais ça n'a pas pris parce qu'ils n'ont pas d'éléments factuels, et nous n'en avons pas trouvé non plus dans notre enquête", explique Gérard Davet. En 2017, François Fillon faisait référence au livre intitulé Bienvenue Place Beauvau : les secrets inavouables du quinquennat, mais les auteurs ont publiquement démenti l'ancien candidat.