LFI : Raquel Garrido peut-elle être exclue du parti après ses propos contre Jean-Luc Mélenchon ?

Est-il possible au sein de la France insoumise de critiquer Jean-Luc Mélenchon ? Après avoir déclaré que le leader Insoumis "nuisait au parti", la députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido est sur la sellette. Elle est convoquée cette semaine devant un tribunal interne composé de cadres du parti comme David Guiraud et Anne Stambach-Terrenoir.

Raquel Garrido pourrait être écartée

Ils devront décider si Raquel Garrido a commis un crime de "lèse-majesté" envers Jean-Luc Mélenchon pour avoir déclaré : "Jean-Luc Mélenchon nuit au mouvement depuis dix mois", c'est-à-dire depuis l'affaire Adrien Quatennens. Des propos inédits au sein du parti et qui ne passent pas inaperçus, comme pour le député Éric Coquerel : "Elle doit s'expliquer sur son comportement et pour l'instant, on en reste là", justifie-t-il.

Une sanction pourrait être prise contre la députée de Seine-Saint-Denis à l'issue de cette convocation. Aucun détail n'a été dévoilé pour le moment mais Raquel Garrido risque d'être écartée du groupe insoumis à l'Assemblée nationale. De son côté, la députée a récusé dimanche dans L'Obs vouloir "tuer le père" et assure "faire évoluer La France insoumise". Reste à voir si le clan de Jean-Luc Mélenchon sera emballé par cet argumentaire.