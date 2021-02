Florence Parly est l’invitée de Sonia Mabrouk vendredi à 8h15

La ministre des Armées, Florence Parly, est l’invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 vendredi dans la matinale d’Europe 1. Elle reviendra sur le sommet du G5 Sahel, où a été discuté l'avenir des opérations antiterroristes dans la région, et notamment de Barkhane. Elle évoquera plus largement les questions de défense, plus précisément celles relatives à la menace terroriste et aux nouveaux enjeux géopolitiques. Florence Parly sera enfin interrogée sur la situation en Syrie et en particulier sur l'opération Chammal.

La pandémie a figé le monde mais pas la menace terroriste et plus largement les défis géopolitiques qui se restructurent. Mon invitée demain 8H15 sur @Europe1 La ministre des Armees @florence_parly pour évoquer #Barkhane#Syrie#Chamal#Mali#Afrique#defense etc. #Europe1 — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) February 18, 2021