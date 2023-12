«Ferme ta gueule», lance Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon

"Ferme ta gueule !", le président du Sénat, Gérard Larcher, s'en est vertement pris mercredi au leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, accusé de "créer un brasier" avec ses récentes critiques "inacceptables" contre la journaliste Ruth Elkrief.

"C'est irresponsable", a jugé Gérard Larcher sur RTL, trois jours après le tweet de Jean-Luc Mélenchon traitant la journaliste de "manipulatrice", dans un message au vitriol sur le réseau social X où il a affirmé que "si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne".

Jean-Luc Mélenchon "en dehors de l'arc républicain"

Le chef de file de la gauche radicale "s'est mis en dehors de l'arc républicain", a estimé le président du Sénat, fustigeant "quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser". Jean-Luc Mélenchon "montre du doigt (...) et on voit bien avec quelle allusion derrière", a-t-il ajouté, alors que le tribun insoumis est régulièrement accusé d'antisémitisme.

Exaspéré, Gérard Larcher a finalement résumé le fond de sa pensée à l'endroit du triple candidat à l'élection présidentielle : à la question "Vous lui dites quoi ce matin ? Tais toi ?", le patron de la chambre haute a répondu "Oui, ferme ta gueule".