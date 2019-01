Favoritisme : six mois ferme en appel contre un ex-maire du Gard, ancien ministre PS

L'ancien maire de Pont-Saint-Esprit Gilbert Baumet, 75 ans, également ancien ministre socialiste du gouvernement Bérégovoy, a été condamné jeudi pour favoritisme à six mois de prison ferme à Nîmes, deux de plus qu'en première instance.

Plusieurs centaines de milliers d'euros de contrat. En première instance en janvier 2017, Gilbert Baumet, ex-ministre délégué au Commerce, ancien député, ex-sénateur et ancien président du conseil général du Gard, avait été condamné à quatre mois de prison ferme et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nîmes.

L'affaire portait sur plusieurs marchés passés en 2007 par la ville de Pont-Saint-Esprit (Gard), dont Gilbert Baumet était alors maire (de 1971 à 2011). Des contrats passés par la ville, déjà très endettée, avec Ernst & Young pour quelque 151.000 euros, avec la société d'affichage JC Decaux pour environ 62.000 euros et pour plus de 554.000 euros avec la société Pleins feux étaient visés.

Son successeur a porté plainte. Lors du procès en appel en octobre dernier, l'avocat général avait demandé la confirmation du premier jugement. La chambre des appels correctionnels a donc aggravé jeudi de deux mois la peine de prison ferme tout en confirmant les amendes et dommages et intérêts à verser à la commune de Pont-Saint-Esprit. Les peines de première instance ont été confirmées en appel pour René Stéfanini l'ancien directeur des services de la commune, condamné à six mois de prison avec sursis et Robert Maurel, producteur de 63 ans, à la tête de Pleinx feux - quatre mois de prison avec sursis et sa société à 20.000 euros d'amende.

Gilbert Baumet avait été battu lors d'élections municipales anticipées début 2011 après une fronde des contribuables de la commune. La chambre régionale des comptes avait produit un rapport sévère sur l'endettement de Pont-Saint-Esprit. Roger Castillon, successeur à la tête de la commune de 10.000 habitants et opposant de longue date de Gilbert Baumet, avait porté plainte.