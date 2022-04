Fabien Roussel appelle à un «accord global» pour les législatives

Face à la réélection du président Emmanuel Macron, le candidat communiste Fabien Roussel a appelé ce dimanche soir à "un accord global" de la gauche pour les législatives afin d'"éviter toute division" et aller "ensemble à la conquête d'une majorité de députés". "Le président sortant est réélu aujourd'hui uniquement à la faveur d'un rejet de la représentante de l'extrême droite", a estimé Fabien Roussel lors d'un discours depuis son QG, "mais la bataille n'est pas achevée".

Même si le résultat de l'élection présidentielle a permis d'"éviter le pire", "une lourde menace pèse sur notre démocratie", estime le candidat communiste. C'est pourquoi, "pour ces élections législatives, nous voulons tout faire pour être le plus unis possible autour d'un contrat de législature répondant aux aspirations des Français", a-t-il indiqué.

Éviter toute division

En "se rassemblant" avec La France insoumise, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts, Fabien Roussel estime que la gauche pourrait retrouver les "11 millions d'électeurs" qui ont voté pour un de ses candidats lors du premier tour de la présidentielle et "remobiliser nombre d'abstentionnistes". Pour cela, il appelle les autres forces de gauche à se fixer "ensemble l'objectif d'un accord global en évitant toute division dans des circonscriptions ayant déjà des députés de gauche et en allant ensemble à la conquête d'une majorité de députés partout ailleurs".

"Nous aurons besoin d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, d'une majorité connectée aux attentes populaires", a-t-il martelé, "nous appelons à créer partout toutes les conditions pour offrir une perspective de victoire à gauche dans ces territoires où l'extrême droite pourrait l'emporter". "En nous décidant dès ce premier tour des élections législatives, nous pouvons battre à la fois le bloc raciste de l'extrême droite, mais aussi le bloc libéral de la droite représenté par Macron".