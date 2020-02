EXCLUSIF - Sondage municipales : à Strasbourg, LREM et écologistes au coude-à-coude

Rien n’est joué d’avance à Strasbourg. A un peu plus de deux semaines de l’élection municipale, les listes LREM-UDI-MoDem-Agir et EELV-PC seraient au coude-à-coude pour le premier tour. Dans un sondage exclusif BVA pour Europe 1 et Orange* publié jeudi, la première, conduite par Alain Fontanel, émarge à 27% d’intentions de vote, talonnée de près par celle de Jeanne Barseghian, qui en récolte 25%.

Le PS de Catherine Trautmann en faiseur de roi

L’écologiste Jeanne Barseghian espère renouveler le bon résultat d’EELV lors des dernières élections européennes : Yannick Jadot avait recueilli 21% de suffrages, 7 points de plus que la moyenne nationale. De son côté, Alain Fontanel peut compter sur le soutien du maire sortant, Roland Ries, dont il est le premier adjoint. Ancien PS, le candidat avait rendu sa carte peu avant l’élection d’Emmanuel Macron.

Le Parti socialiste est justement en forte progression. L'ancienne maire Catherine Trautmann, appelée à la rescousse après le retrait de Mathieu Cahn, est créditée de 17% d'intentions de vote. Une éventuelle alliance du PS pendant l’entre deux tours pourrait donc changer la donne.

Avec EELV-PC, la nouvelle liste récolterait 38% d’intentions de vote, remportant l’élection face aux 34% LREM-UDI-MoDem-Agir. Dans l’hypothèse, moins probable, d’un rapprochement avec Alain Fontanel, ces deux scores sont inversés. Dans ces deux cas de figure, la victoire appartiendrait à la liste ralliée par le PS.

La sécurité et l'environnement, priorités des sondés

Deux autres listes peuvent encore se maintenir au second tour : la liste LR conduite par Jean-Philippe Vetter, qui recueille 15% d’intention de vote, et le RN, qui émarge à 10%.

La participation, entre 56% et 59% selon le sondage, s’annonce en hausse par rapport aux 50% de 2014. Il faut dire que la majorité des Strasbourgeois (61%) espère du changement, et compte sur un renouvellement de l’équipe municipale. La sécurité s’impose comme la priorité numéro 1 des Strasbourgeois, citée par 42% des sondés. Autre sujet d’importance, la protection de l’environnement, qu’évoquent 37% des participants.

*Sondage réalisé par téléphone entre le 14 et le 22 février 2020 à partir d'un échantillon de 705 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1 019 habitants de Strasbourg âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé.