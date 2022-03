EXCLUSIF - Découvrez la nouvelle affiche de campagne de Valérie Pécresse

EXCLUSIF

La candidate LR Valérie Pécresse dévoile en exclusivité à Europe 1 sa nouvelle affiche de campagne. Expression neutre, veste de costume noire et t-shirt blanc, le tout sur fond clair, la candidate apparaît de face, comme l’exige la loi. La candidate des Républicains présente aussi son nouveau slogan, en blanc sur fond noir : "Le courage de faire". "C’est son ADN", explique l’équipe de la candidate.

Une phrase qui lui ressemble le plus

Après plusieurs consultations, elle a choisi la phrase qui, selon ses équipes, lui ressemble le plus. "Le courage, il va en falloir et elle en a. Elle l’a toujours démontré, que ce soit comme ministre ou présidente de région. Et 'faire', c’est sa marque de fabrique", explique un proche de Valérie Pécresse, qui souligne le contraste avec Emmanuel Macron, accusé de ne vouloir que "plaire".

Cette affiche et ce slogan succèdent donc à "La fierté française retrouvée", où l’on voyait Valérie Pécresse en bleu blanc rouge et représentée en Marianne. Le document sera collé sur les panneaux d’affichage électoraux, à un mois du premier tour de l’élection présidentielle.