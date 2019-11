ÉVÉNEMENT - Marine Le Pen invitée d'Europe 1 à 18h20

Après les annonces d'Edouard Philippe en matière d'immigration et d'intégration, Marine Le Pen sera l'invitée exceptionnelle de votre Grand journal du soir ce mercredi, à partir de 18h20 pour un entretien grand format. La présidente du Rassemblement national va d'abord répondre aux questions posées par Nathalie Lévy et David Doukhan. Elle restera ensuite jusqu'à 19h et fera face aux Grandes voix d'Europe 1 avant de répondre à vos questions, que vous pouvez poser au téléphone en appelant le 39.21 (0,5 euro la minute + prix d'un appel) ou sur Twitter avec le #Europe1.

Suivez ce rendez-vous avec Marine Le Pen en direct vidéo dès 18h20 ici :