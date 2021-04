ÉVÉNEMENT - Edouard Philippe invité exceptionnel de Michel Denisot lundi soir à 18h30

Alors qu'il vient de publier son nouveau livre, Impressions et lignes claires aux éditions JC Lattès, Edouard Philippe se confie lors d'un entretien au long cours, au micro de Michel Denisot. Un tête-à-tête d'une heure à retrouver dans Europe Soir présenté par Julian Bugier lundi soir, entre 18h30 et 19h30.

Ensemble, ils évoqueront ses icônes politiques et artistiques mais aussi l'art de gouverner, les lieux, les femmes et les hommes de pouvoir. Cet entretien exceptionnel sera proposé depuis le Havre, ville de Seine-Maritime, où Edouard Philippe a été réélu maire le 28 juin dernier, après trois ans, un mois et 18 jours passés à l'Hôtel Matignon.