Européennes : Olivier Faure "sera comptable du résultat" du PS, estime Carvounas

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui ne mènera finalement pas la liste PS pour les élections européennes, "sera comptable du résultat" du parti au soir du scrutin, a averti vendredi le député PS Luc Carvounas.

Glucksmann, "pas la bonne solution". Le Parti socialiste a désigné mi-mars l'essayiste Raphaël Glucksmann comme tête de liste pour les européennes, faisant pour la première fois de son histoire le choix critiqué de s'effacer derrière un candidat de la société civile pour ce scrutin. Luc Carvounas avait, lui, souhaité qu'Olivier Faure prenne la tête de la liste. Le choix finalement fait "n'est pas la bonne solution parce que, ce n'est pas la faute de Raphaël Glucksmann, il démarre tard la campagne, il représente un jeune mouvement peu identifié par nos compatriotes. Il n'aura pas le temps d'être présenté comme une offre politique en un mois et demi" de campagne, a jugé Luc Carvounas vendredi sur RFI.

"On jugera de tout ça au soir des résultats". Résultat selon lui, "l'électorat de gauche va se volatiliser sur des offres politiques malheureusement plus claires et à ses yeux crédibles". Luc Carvounas a assuré qu'il ferait malgré tout "la campagne où le PS se situe, derrière Raphaël Glucksmann". Mais "on jugera de tout cela au soir des résultats, et je l'ai dit à Olivier Faure: il est le premier secrétaire, c'est son mandat, sa stratégie, il sera comptable du résultat", a prévenu Luc Carvounas.