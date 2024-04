Européennes : Matthieu Valet, ancien commissaire de police, annonce officiellement rejoindre la liste RN

Après un léger suspense, Matthieu Valet, ancien commissaire de police, annonce rejoindre Jordan Bardella pour les élections européennes. L'information avait fuité dans la presse ce lundi, notamment dans les colonnes du Parisien, mais c'est bien lors de La Grande interview Europe 1-CNews que l'ancien porte-parole, bien connu des plateaux de télévision, a officialisé sa candidature à la liste du Rassemblement national. Il se place donc en quatrième position, derrière l'ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri et l'essayiste Malika Sorel.

"J'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, sur sa liste aux élections européennes du 9 juin. Cette liste qui me paraît essentielle pour redresser notre pays, remettre la France en ordre", déclare-t-il au micro de Sonia Mabrouk. Il assure avoir été approché par la tête de liste RN "il y a quelques semaines" et s'être donné un délai de réflexion avant d'accepter de rejoindre le parti.

"Nous ne sommes pas anti-étrangers, nous sommes pro-Français"

Économie, agriculteurs, hôpitaux, police… L'ancien gardien de la paix juge la France "en état d'urgence absolue". "On voit que toutes nos institutions sont en train de s'effondrer. À l'hôpital, les soignants et le personnel n'en peuvent plus. On a des patients qui meurent aux urgences, les agriculteurs se suicident tous les deux jours. Les policiers, les gendarmes sont aussi frappés par le suicide. J'estime aujourd'hui que ce grand mouvement populaire porté par Marine Le Pen à mon sens, sera le seul parti […] qui changera, redressera notre pays", détaille-t-il.

À l'aise dans son nouveau costume de politique, il défend désormais le discours du Rassemblement national. D'origine espagnole, il assure ne pas rejoindre un parti "anti-étrangers, mais un parti pro-Français". "Être Français c'est dans le cœur et dans l'esprit. Et ce parti évolue, avec de nombreux députés qui viennent du peuple, qui sont modestes et humbles", abonde-t-il. Pour l'heure, la liste de Jordan Bardella se place favorite des élections européennes, avec 32% d'intentions de vote.