Européennes : Gilles Boyer "ravi de faire vivre l’idéal européen de Juppé"

INTERVIEW

Investi à la 12e position, sur la liste de la majorité pour les élections européennes, Gilles Boyer a quitté son poste de conseiller politique auprès d’Édouard Philippe à Matignon. Vendredi, il était l’invité d’Europe 1, sa première prise de parole médiatique depuis son changement de vie. L’occasion pour lui, notamment, de confier être "ravi de faire vivre l’idéal européen de Juppé".

"Je vais continuer à accompagner Edouard Philippe en tant qu'ami". "Il y a un moment dans la vie où l'on a envie de voler de ses propres ailes et je remercie Edouard Philippe de l'avoir compris", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On a envie de porter ses propres idées en étant fidèle à l'idéal européen incarné par Alain Juppé pendant toute sa vie politique. [...] Mais je vais continuer à accompagner Edouard Philippe en tant qu'ami, à défaut de collaborateur", poursuit-il.

"Donner au président de la République les moyens de son ambition européenne". Quant à l'objectif annoncé par Nathalie Loiseau, ("battre le RN serait la première victoire"), Gilles Boyer se fait moins affirmatif que sa tête de liste. "Notre objectif est peut-être aussi de donner au président de la République les moyens de son ambition européenne, qui est grande", avance-t-il. "Pour cela, nous devons être les plus nombreux possible à se faire les avocats de sa politique à Strasbourg et Bruxelles. Battre le Front national [Rassemblement national, ndlr] est un objectif, arriver en tête est un objectif, ça donnera à la France et à l'Europe le signal que la dynamique enclenchée par le président de la République est intacte", affirme-t-il.