Éric Zemmour sur la présidentielle : «J'ai déjà commencé l'union des droites»

Marion Maréchal-Le Pen, Guillaume Peltier, Laurent Wauquiez... Invité dans la matinale d'Europe 1 ce vendredi, Éric Zemmour évoque les ralliements à son parti Reconquête! à la présidentielle. L'ancien éditorialiste s'est positionné comme le rassembleur des droites politiques, à moins de deux semaines du premier tour de l'élection. "J'ai déjà commencé l'union des droites", a-t-il assuré. "Je suis le seul à le faire. Il n'y a pas des gens du Rassemblement national chez Madame Pécresse ou chez Madame Le Pen."

Eric Zemmour a appuyé son leadership en affirmant que, si Marine Le Pen est élue au premier tour, "rien ne bouge" pour la France. "En revanche, si je suis au second tour, il y a des gens qui l'ont déjà annoncé. Ce n'est pas moi. Monsieur Ciotti, monsieur Bellamy et je pense à d'autres. Voyez, monsieur Sébastien Meurant nous a rejoint là il y a quelques jours. (...) Ils pourront appeler à voter pour moi, car d'autres que leurs collègues l'ont déjà fait."

Eric Zemmour annonce l'explosion des Républicains

Selon le leader de Reconquête!, certaines personnalités des Républicains ne pourront pas appeler à voter Emmanuel Macron. Un coup fatal, selon lui : "LR explosera", a-t-il assuré. "Et à partir du moment où LR explosera, ce qui est la grande crainte des dignitaires de LR, la recomposition de la droite s'engagera et nous ferons un grand mouvement avec une alliance avec le rassemblement national et les gens de LR qui ne seront pas partis chez monsieur Macron. Ça a déjà commencé."