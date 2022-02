Un coiffeur homonyme d'Éric Zemmour en colère après la dégradation de son salon

C'est une homonymie insolite qui s'invite dans la campagne présidentielle. Un salon de coiffure a été vandalisé lundi dans le Vieux-Nice. La raison : l'enseigne porte le nom... d'Éric Zemmour. C'est le nom du coiffeur qui tient le salon, et sur BFMTV, il a assuré mardi n'avoir "aucun lien de parenté" avec le candidat à la présidentielle. "Je suis coiffeur, ambassadeur pour une grande marque, et en même temps directeur artistique d'un gros groupe. Rien à voir avec Éric Zemmour, le journaliste", souffle-t-il, exaspéré par les remarques.

"On a aucun lien de parenté !"



La colère du coiffeur Éric Zemmour à Nice, homonyme du candidat et victime de vandalisme pic.twitter.com/AwpWUC8Hi5 — BFMTV (@BFMTV) February 15, 2022

Des clients prennent rendez-vous aux noms de candidats

"Moi, je rends belle les femmes tous les jours. C'est le premier salon que j'ai ouvert ici il y a plusieurs années, et j'exploite la marque Éric Zemmour parce que c'est mon propre nom", poursuit le coiffeur, qui précise qu'il n'a rencontré son homonyme qu'une seule fois il y a une dizaine d'années à Paris. "Ça avait fait sourire mon fils", se souvient-il.

Mais le coiffeur Éric Zemmour n'a plus envie d'en rire aujourd'hui. "Ce qui est très dérangeant, c'est que casser des vitrines de salon, je trouve ça nul. Les gens qui continuent à prendre des photos, ça peut faire rire deux minutes mais ça commence à être fatigant", déplore le coiffeur sur BFMTV. Il raconte d'ailleurs que des clients s'amusent à prendre rendez-vous au nom de Mélenchon ou Le Pen.

Soutien à mon homonyme contre la racaille ! https://t.co/9xurTriqcU — Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 14, 2022

"Physiquement, on ne se ressemble pas !"

Au lendemain de ce fait divers, le coiffeur niçois a reçu le soutien du candidat Éric Zemmour sur Twitter. "Je le remercie pour le petit mot qu'il a mis, s'il peut de son côté m'aider un peu plus pour dire qu'on n'a aucun lien de parenté", a affirmé le Niçois, insister sur le fait que "physiquement", son homonyme et lui "ne se ressemblent pas". "Moi, j'ai un peu plus de cheveux que lui", en sourit le coiffeur.

"Je demande aux gens d'arrêter de faire la jonction entre lui et moi. Il n'a pas de salon de coiffure, il n'est pas coiffeur, il a sa vie, j'ai la mienne", ajoute-t-il, soulignant que cette histoire d'homonymie pouvait impacter son travail.