Entreprises : Bruno Le Maire favorable à des quotas pour promouvoir l'égalité femmes-hommes

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit favorable lundi à l'instauration de quotas dans les entreprises pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, une cause pour laquelle il souhaite le dépôt d'une proposition de loi à la mi-mars. Trouvant "infiniment regrettable" qu'une seule femme dirige une entreprise du CAC 40 et déplorant que les comités de direction ne comptent que 17% de femmes, Bruno Le Maire a estimé devant la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale qu'"il faut maintenant être capable de passer la vitesse supérieure, et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par des quotas".

"Nous ne sommes pas encore parvenus à casser un certain nombre de plafonds de verre"

Saluant "l'index Pénicaud" pour évaluer les écarts de rémunération entre femmes et hommes dans les entreprises ainsi que le code Afep-Medef et la loi Copé-Zimmermann de 2017 qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration, le ministre a constaté "que nous ne sommes pas encore parvenus à casser un certain nombre de plafonds de verre".

En outre, "les femmes sont davantage victimes de la crise économique que ne le sont les hommes", et cette crise "nous montre aussi de manière très crue que nous risquons de prendre du retard, si nous nous contentons de l'approche progressive", a encore dit Bruno Le Maire, plaidant pour un texte législatif "très court, très ambitieux, avec un nombre de dispositifs extrêmement limité, mais qui change vraiment la donne". Avec les ministres du Travail Elisabeth Borne, de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno, "nous poussons pour qu'il y ait une proposition de loi qui puisse être déposée dans la semaine du 15 mars", a précisé le ministre de l'Economie.