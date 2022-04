EN DIRECT - Lille : découvrez les résultats du premier tour de la présidentielle

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont tombés ce dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon est arrivé (très largement) en tête à Lille, suivi d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au niveau national, Emmanuel Macron est arrivé en tête, crédité de 27 à 29,5% des suffrages, devant la candidate du RN, donnée à 23/24% à l'issue du premier tour. L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position (20/21%), alors que LR et le PS réalisent le pire score de leur histoire : Valérie Pécresse autour de 5% des suffrages et Anne Hidalgo avec 2%.