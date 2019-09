Emplois présumés fictifs du RN : Jean-Marie Le Pen mis en examen

L'ancien président du FN Jean-Marie Le Pen a été mis en examen vendredi pour "détournement de fonds publics" et "complicité" de ce délit dans l'affaire des emplois présumés fictifs du parti d'extrême droite au Parlement européen, a appris l'AFP auprès de ses avocats. Le cofondateur du parti, rebaptisé Rassemblement national (RN), a été interrogé pendant plus de quatre heures par les juges d'instruction parisiens Claire Thépaut et Dominique Blanc sur les emplois de trois de ses assistants, selon ses avocats.