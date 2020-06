Emplois fictifs : le couple Fillon fait appel de sa condamnation

Le couple Fillon a décidé de faire appel de sa condamnation, ont annoncé lundi les avocats de François et Penelope Fillon. L'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné lundi à Paris à cinq ans de prison, dont deux ferme, dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope qui avait fait dérailler sa campagne présidentielle il y a trois ans. Penelope Fillon a, quant à elle, été condamnée à trois ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende et à deux ans d'inéligibilité.

"Cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel, (...), il y aura un nouveau procès", a annoncé devant la presse Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon. Une décision confirmée par l'avocat de Penelope Fillon, Pierre Cornut-Gentille, qui a dénoncé une peine "sévère".

Plus d'informations à suivre...