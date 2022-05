Elisabeth Borne réunit ses ministres en pleine polémique Abad

En pleine polémique autour du ministre des Solidarités Damien Abad, Elisabeth Borne verrouille sa communication. Les ministres interpellés à la sortie de Matignon ne sont pas plus prolixes. Comme Olivier Véran, au micro d’Europe 1. "On a travaillé. Le gouvernement est au travail", a-t-il assuré.

Concertation, co-construction et résultats

Le gouvernement est au travail. Voilà donc l’unique message. Et après deux heures de concertation avec l’ensemble de son gouvernement, la Première ministre prend la parole, fiches en mains, pour détailler le contenu cette réunion. "J'ai tenu à réunir ce matin mon gouvernement pour un temps d'échange et de travail pour nous permettre de fixer un cadre commun à notre action pour partager la nouvelle méthode voulue par le président de la République : concertation, co-construction et résultats".

Une déclaration très cadrée. Il n'y avait pas de place pour l’approximation. Et la presse était tenue à bonne distance pour s’éviter toute question embarrassante. Une semaine jour pour jour après la nomination de ce gouvernement, le seul enseignement de cette réunion est que la première ministre a fixé trois urgences : le pouvoir d’achat, la santé et le climat.