Élisabeth Badinter est l'invitée de Sonia Mabrouk demain à 8h15 sur Europe 1

La philosophe Élisabeth Badinter sera l'invitée de Sonia Mabrouk ce vendredi à 8h15 dans la matinale d’Europe 1. Élisabeth Badinter répondra à des questions sur le climat politique tendu à l'approche des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains et alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu une gifle mardi lors d'un déplacement dans la Drôme.

Dans un climat politique de plus en plus tendu, son regard sur la situation est précieux, sa voix est rare, sa prise de recul, nécessaire. Demain, 8h15 l’interview sur @Europe1 Mon invitée: la philosophe Elisabeth Badinter (@E_Badinter) — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) June 10, 2021