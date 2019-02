Elections européennes : LREM en tête des intentions de vote, trois points devant le RN

A trois mois du scrutin du 26 mai, un duo de tête se détache largement des autres formations : La liste de La République en Marche alliée au MoDem (22%) devance de trois points celle du Rassemblement national (19%) dans les intentions de vote aux élections européennes, selon un sondage Harris Interactive et Agence Epoka diffusé dimanche.

Une liste des "gilets jaunes" recueillerait 3%. Les Républicains, eux, obtiennent 12% d'intentions de vote, devant La France insoumise (8%) et les écologistes d'EELV (8%), le Parti socialiste (6%), Debout la France (5%) et Générations (4%). Si le scrutin avait lieu dimanche, une liste des "gilets jaunes" recueillerait 3%, les listes UDI, NPA et PCF 2% chacune, selon cette enquête pour LCI, RTL et Le Figaro. Résistons! de Jean Lassalle ainsi que les listes Les Patriotes, Lutte ouvrière et de l'UPR sont crédités de 1% des intentions de vote. L'absence d'une liste "gilets jaunes" profiterait d'abord au RN qui passerait à 20% des intentions de vote, alors que LREM/MoDem resterait stable à 22%.