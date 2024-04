Élections européennes : «Il y a une démobilisation de l’électorat macroniste», souligne Dominique Reynié

Il y a aura-t-il réellement des électeurs dans les bureaux de vote le 9 juin prochain ? À deux mois des élections européennes, les Français sont plus que jamais désintéressés des élections. Selon un sondage Ifop-Fiducial, seulement 44,5% des électeurs prévoient d'aller voter. En clair, plus d'un électeur sur deux ne devrait pas se déplacer cette année, lors des échéances européennes.

Pourtant, malgré ce chiffre extrêmement bas, les élections européennes devraient réussir pour le Rassemblement national. La liste de Jordan Bardella caracole en tête des intentions de vote, avec presqu'un sondé sur trois souhaitant voter RN à l'élection.

"Il est trop tôt pour parler d'un niveau d'abstention. Les institutions nous donnent un niveau qui serait autour de 55% en juin prochain. Le 9 juin prochain, on sera peut-être en dessous, peut-être à ce niveau-là, on va voir. Mais ce n'est pas contradictoire d'avoir une intention de vote populiste plus répandue et une intention de s'abstenir assez massive car ce ne sont pas les mêmes électeurs", explique le directeur général de la Fondapol.

>>Plus d'informations à venir