Dupont-Aignan tacle Le Pen sur la visite de Bannon à Paris : "Moi, je ne dépends de personne"

INTERVIEW

Une visite très médiatisée. Depuis ce week-end, l'ancien stratège de la campagne de Donald Trump en 2016, Steve Bannon, a posé ses valises à Paris pour soutenir les listes eurosceptiques aux élections européennes de dimanche, dont celle de Marine Le Pen. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, "on s'en fout complètement" de la présence de l'ancien conseiller au chevet des nationalistes. "En tout cas, moi, je ne dépends de personne", adresse-t-il à Marine Le Pen.

Bannon, une histoire "grossie"

Sur Europe 1, lundi, la tête de liste de Debout la France dénonce une histoire au retentissement démesuré : "J'en n'ai rien à faire de Steve Bannon. On grossit ça depuis hier [dimanche, NDLR]", critique-t-il. Pour lui, le scrutin européen est "tellement plus intéressant que la petite histoire 'Monsieur Bannon est au Bristol'. J'ai entendu ça tout le week-end, on s'en fout complètement."

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"J'en n'ai rien à faire de Steve Bannon", poursuit l'ancien candidat à la présidentielle. "Je veux que la France retrouve une marge de manœuvre au sein de l'Union européenne. J'ai des solutions différentes des autres, mais ça n'intéresse personne. Je sais qu'il n'y a que la petite histoire qui intéresse, aujourd'hui, dans la vie médiatique."