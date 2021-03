Dupond-Moretti prêt à "aider" Macron en 2022 voire à briguer un mandat

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti s'est dit prêt à s'engager pour "aider" Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022 et "n'exclut plus" de se présenter à un scrutin sous l'étiquette de sa majorité, dans un entretien à paraître dans Le Journal du Dimanche. "Si le président se représente et qu'il me le demande, oui, j'ai très envie de l'aider. Nous aurons un bilan à défendre. Je soutiendrai Emmanuel Macron ou personne", a assuré le ministre au JDD.

Son soutien pourrait aller jusqu'à briguer un mandat sous les couleurs de la majorité présidentielle, a ajouté l'ancien avocat. "Je n'exclus plus rien", a-t-il assuré. "J'avais dit que jamais je ne deviendrai ministre de la Justice; quand j'ai été nommé, tout le monde me l'a gentiment rappelé... Je n'ai jamais été d'aucune coterie, je ne suis pas un ministre de salon, j'ai toujours été sur le terrain. Je veux combattre".

Lutter contre "le discours populiste"

Célèbre avocat pénaliste, Eric Dupond-Moretti a créé la surprise en acceptant en juin 2020 de devenir le ministre de la Justice du gouvernement de Jean Castex. Depuis son arrivée place Vendôme, il s'est illustré par ses sorties politiques virulentes contre Marine Le Pen. "Je veux démontrer que le projet du RN est une imposture", a-t-il répété dans son entretien au JDD. "Mon logiciel face à Mme Le Pen, c'est la vérité face aux mensonges. Les partis politiques traditionnels ont démissionné, la droite court derrière le RN et la gauche fait comme s'il n'était pas un problème. Certains médias ont banalisé ces discours populistes. Je ne m'y résous pas".

Eric Dupond-Moretti a également reproché à Marine Le Pen de "fuir" le débat. "Elle aspire aux plus hautes fonctions, mais elle ne travaille pas et ne fait que mentir", a-t-il dénoncé.