Droit du travail, ISF climatique... À Lille, Anne Hidalgo esquisse son programme pour 2022

Près de 1.500 personnes réunies à Lille pour Anne Hidalgo. Dans la salle, les militants sont venus de toute la France, de Marseille et de Nancy notamment. Outre les sympathisants, de jeunes indécis ont fait le déplacement. Dans la foule, de nombreux drapeaux français et européens, mais aussi des affiches "Hidalgo 2022". Rose à la main, la candidate du Parti socialiste a détaillé quelques propositions de son programme. "Nous ouvrirons à celles et ceux qui le veulent le droit de mourir dans la dignité. Je souhaite qu'une loi encadre ce droit nouveau dès l'année prochaine", a-t-elle affirmé.

Un ISF climatique pour les ménages aisés

La candidate a aussi évoqué sa politique du travail : "Elle sera d'abord celle d'une rémunération digne pour chacune et chacun, digne pour les premiers de corvée, en augmentant les salaires. Nous mettrons en place une assurance-chômage universelle." La maire de Paris a également annoncé vouloir créer un impôt sur la fortune (ISF) climatique, qui pèsera sur les ménages aisés dont le patrimoine émet plus de carbone. Des annonces qui ont plu aux militants et aux sympathisants. Ils espèrent désormais que cela va relancer la campagne d'Anne Hidalgo.

En donnant quelques pistes de son programme, l'édile parisienne espère rassurer alors qu'elle n'est pour le moment créditée que de 4% à 7% des intentions de vote au premier tour selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et franceinfo. Par ailleurs, près de sept sympathisants de gauche sur dix souhaitent une campagne unique, même s'ils sont 64% à estimer que cette union de la gauche est impossible.