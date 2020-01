EN DIRECT

Gérard Larcher (Les Républicains), président du Sénat élu en 2014 et réélu en 2017 et ancien ministre du Travail de Jacques Chirac de 2005 à 2007, est l'invitée du Grand Rendez-vous dimanche, de 10 heures à 11 heures. Il sera interrogé par Michael Darmon d’Europe 1, Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNEWS.