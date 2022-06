Dette : «La situation pourrait devenir hors de contrôle en France», juge Olivier Marleix

Quelle opposition incarneront-ils ? Sont-ils prêts à des compromis avec l'exécutif ? Alors que la dette publique a grimpé à 114,5% du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, a annoncé l'Insee vendredi (contre 112,9% à la fin décembre 2021), le nouveau président du groupe Les Républicains (LR) à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, dit en vouloir "beaucoup à ceux qui ont mis ce sujet sous la table". "Aujourd'hui, la réalité nous rattrape [...] si on n'est pas très sérieux dans les semaines, les mois qui viennent, la situation pourrait devenir extrêmement grave, préoccupante, hors de contrôle en France", a-t-il assuré au micro d'Europe 1 lundi.

"La situation de la dette française aujourd'hui est très grave, vraiment très grave, peut-être même plus que grave", a affirmé Olivier Marleix. Cette forte hausse provient essentiellement de l’augmentation de la dette de l’État (+64,8 milliards d'euros) quand celle des administrations de sécurité sociale progresse plus timidement (+25,6 milliards d’euros). L'endettement public de la France a atteint en valeur absolue 2.901,8 milliards d'euros, a détaille l'Insee.

Olivier Marleix, fervent critique d'Emmanuel Macron

Une situation qui "crée une immense responsabilité pour tout le monde" a affirmé Olivier Marleix. Une responsabilité "pour le président de la République de savoir créer les conditions du dialogue et de l'écoute. Il a toujours fait preuve d'une certaine plasticité sur le fond, je ne sais pas si sur la forme, sur son ego, il serait capable de cette même plasticité. Je le souhaite en tout cas pour le pays, et de notre part, évidemment, on sera une opposition responsable mais exigeante", a-t-il tranché.

Olivier Marleix est un fervent critique de la politique économique et industrielle du chef de l’Etat. "Je serai un président incorruptible, je ne me laisserai pas acheter", a-t-il déclaré en tant que nouveau président du groupe LR à l'Assemblée.