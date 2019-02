Des maires demandent des moyens pour réduire les inégalités de santé

Une vingtaine de maires, dont Anne Hidalgo à Paris, ou l'ex-édile de Bordeaux Alain Juppé, demandent, dans une tribune publiée dimanche dans le JDD, "des moyens pour agir localement" contre les "inégalités sociales de mortalité et de santé".

Des inégalités inacceptables. "La France fait partie des pays 'où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées en Europe occidentale'", soulignent les signataires, rappelant qu'un homme de 35 ans, "s'il est ouvrier, a une espérance de vie inférieure de 6,4 ans à celle d'un cadre". "Comment pouvons-nous continuer à accepter que le niveau de santé, donc de bien-être, et l'espérance de vie diffèrent en fonction de l'origine sociale de nos concitoyens ?", s'interrogent les maires, qui notent que "les leviers pour agir sont largement locaux. Les inégalités sociales de santé en France ne pourront pas diminuer sans l'association active et continue des collectivités".

"Ces inégalités commencent dès la conception et les premiers instants de la vie", disent -ils, rappelant que "le risque de prématurité ou de petit poids de naissance peut aller du simple au double en fonction de l'emploi occupé ou du niveau d'éducation".

Agir de façon coordonnée. Pour ces élus, "un lien entre les acteurs politiques, institutionnels et académiques, à tous les échelons, sera la clé. Nous demandons la mise en place de moyens pour agir localement, de façon coordonnée et dans le respect de l'équité des territoires". Ils réclament que ces inégalités soient "mesurées sur les territoires", car "il n'existe pas d'informations accessibles suffisamment précises pour les caractériser à un niveau infra-communal". Ils préconisent de "décloisonner les interventions" afin que "des collaborations plus efficaces puissent exister avec les acteurs locaux, notamment les municipalités".

Ils demandent enfin que "la compréhension des mécanismes par lesquels se constituent ces inégalités de santé et les réponses à y apporter" fassent "partie de la formation des professionnels au contact des enfants". Le maire de Lyon Gérard Collomb, les maire socialistes de Strasbourg Roland Ries et de Nantes Johanna Rolland (PS) ou encore les maires de Marseille Jean-Claude Gaudin (LR) et de Grenoble Eric Piolle (EELV) signent cette tribune.