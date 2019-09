Dimanche de 12h30 à 14h, Europe 1 vous propose une édition spéciale à l'occasion de l'hommage populaire à Jacques Chirac

Deux jours après la mort de Jacques Chirac, jeudi, à l'âge de 86 ans, plusieurs cérémonies et hommages sont prévus à partir de dimanche, pour saluer la mémoire de l'ancien chef de l'État. Dimanche, une cérémonie d'hommage populaire est prévue à 14 heures sous le dôme des Invalides.

Le cercueil du président Chirac sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Le public pourra s'y recueillir et des registres de condoléances seront placés à la disposition du public.

Édition spéciale de 12h30 à 14h

De 12h30 à 14h, Europe 1 vous propose une édition spéciale. Avec nos reporters et nos invités, nous reviendrons notamment sur la popularité de l'ancien chef de l'État, mais aussi sur son histoire politique.

Parmi nos invités, vous retrouverez Jean Garrigues, historien et spécialiste de l’histoire politique contemporaine, Michèle Cotta, éditorialiste politique et grande voix d’Europe 1, Jean-Daniel Levy, directeur du département opinions chez Harris Interactive, Philippe Goulliaud, correspondant de l’AFP à l’Elysée pendant les deux mandats de Jacques Chirac mais aussi Serge Klarsfeld, président de l’association des Fils et filles des déportés juifs de France, qui viendra nous parler du discours historique du Vel d’Hiv de 1995.