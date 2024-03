Déficit public : ministres et parlementaires réunis jeudi à Bercy pour chercher des économies

Le gouvernement réunit jeudi après-midi, au ministère de l'Économie et des Finances, des parlementaires de la majorité et de l'opposition, pour tenter de trouver des économies après l'envolée du déficit de la France à 5,5% du PIB en 2023. Mercredi soir, le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé sur TF1 le "cap" de son gouvernement : ramener le déficit en dessous de 3% en 2027, un effort chiffré à 50 milliards d'euros par la Cour des comptes.

Pour ce faire, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire "va rencontrer les parlementaires, les élus, les partenaires sociaux" jeudi et "faire des propositions" en vue du budget 2025, qui sera présenté "fin juin", a rappelé le Premier ministre. S'il a déjà acté 10 milliards d'euros d'économies pour 2024, l'exécutif subit la double pression des agences de notation, qui devraient actualiser la note de crédit française au printemps, et des oppositions politiques.

"Des économies supplémentaires en 2024

Mercredi, l'agence Moody's a estimé "improbable" que le gouvernement atteigne son objectif de déficit de 4,4% du PIB en 2024, même en prenant en compte les 10 milliards de coupes budgétaires. La commission des Finances du Sénat a par ailleurs annoncé le lancement d'une mission d'information pour "faire la lumière complète sur la dégradation des finances publiques depuis 2023", une année qui devait initialement s'achever sur un déficit de 4,9% du PIB selon les prévisions du gouvernement.

Après les 10 milliards de coupes annoncées en février, "il y aura des économies supplémentaires en 2024", dont le montant reste à préciser, a indiqué mardi le ministre Bruno Le Maire lors d'un échange avec des journalistes.

Les Républicains ont décliné l'invitation

C'est pour trouver des économies "réalistes, documentées et significatives" et réfléchir aux 20 milliards de coupes supplémentaires annoncées pour 2025 que Bruno Le Maire et ses collègues Thomas Cazenave (ministre délégué aux Comptes publics), Catherine Vautrin (Travail) et Frédéric Valletoux (Santé) ont convié députés et sénateurs jeudi à Bercy.

Parmi les invités figurent les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des Finances et des Affaires sociales des deux chambres du Parlement. En outre "tous les groupes parlementaires ont été invités" et seuls les députés et sénateurs Les Républicains ont "décliné", selon Bercy.

Sénateur LR, Jean-François Husson sera bien présent mais en sa qualité de rapporteur général de la commission des Finances. "Je n'y vais pas pour recevoir des leçons", a-t-il déjà averti. Une seconde réunion à Bercy est annoncée pour le 9 avril, afin de chercher avec les associations d'élus locaux des pistes d'économies au sein des collectivités territoriales.