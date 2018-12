Débat national : Macron écrira aux Français "dans quelques jours"

Emmanuel Macron écrira aux Français "dans quelques jours" afin de préciser les contours du grand "débat national" promis pour répondre à la crise des "gilets jaunes", a-t-il annoncé lundi. "Le débat national qui s'ouvre doit nous permettre de parler vrai et je vous écrirai dans quelques jours pour vous en préciser les attentes", a-t-il déclaré lors de ses vœux.

"Un projet européen renouvelé". Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu'il proposerait dans les prochaines semaines aux Français "un projet européen renouvelé", dans la perspective des élections européennes de mai. "Je crois très profondément dans cette Europe qui peut mieux protéger les peuples et nous redonner espoir", a assuré le chef de l'État. "Ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin, ne plus subir", a-t-il affirmé. "C'est cela qui doit guider nos choix pour le pays", "c'est aussi cela qui doit guider le projet européen renouvelé que je vous proposerai dans les prochaines semaines", a déclaré Emmanuel Macron.