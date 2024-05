Débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella : «On a vu la politique de demain», s'enthousiasme Franz-Olivier Giesbert

À deux semaines des élections européennes, le Premier ministre, Gabriel Attal, et Jordan Bardella ont croisé le fer lors d'un débat animé ce jeudi soir sur France 2. Les deux surdoués de la politique ont vivement débattu durant 1 heure 20 en direct. Une opposition jugée "formidable" par le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, ce vendredi. "J'ai été complètement passionné parce que c'est la politique de demain !", a-t-il déclaré face à Romain Desarbres.

Pour cet habitué du décryptage de la vie politique, le locataire de Matignon et le président de Rassemblement national sont "deux personnages très différents". "Bardella a plus joué sur le calme, il avançait lentement et à sa façon. C'est une sorte de convoi exceptionnel que l'on voit sur les routes et qui déroule. De l'autre côté, il y a Attal qui était plus comme un drone qui pique, qui brouille et qui attaque", a-t-il décrypté.

"On sent qu'ils vont être là longtemps"

Pour ce qui est de désigner le vainqueur de ce duel, Franz-Olivier Giesbert, est plus nuancé. "Si vous me poussiez dans mes derniers retranchements, je dirais que c'est Jordan Bardella, mais en fait, Gabriel Attal lui aussi a gagné. En fait, les deux sont bons et on sent qu'ils seront là longtemps", tranche le journaliste. Franz-Olivier Giesbert, estime aussi que France 2 a réussi un coup politique en faisant débattre ces deux têtes d'affiche de la scène politique. "On a vu la politique de demain ! C'est une nouvelle génération et ils seront là dans 20 ans", conclut-il.