ÉVÉNEMENT

Qu'ont-ils pensé de l'entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 ? Quel est leur regard sur la campagne présidentielle et, plus globalement, sur l'état du pays ? De 8h13 à 8h45, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie et Damien Abad, président du groupe LR de l'Assemblée nationale, répondent ce jeudi aux questions de Sonia Mabrouk, Dimitri Pavlenko et Mathieu Bock-Côté sur Europe 1.