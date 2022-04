Du Val-d'Oise aux Hautes-Pyrénées : pourquoi Emmanuel Macron multiplie les déplacements ?

Les tenants et les aboutissants de l'agenda d'Emmanuel Macron ces prochains jours ont été précisés par l'Élysée. Après sa réélection, le président de la République, qui se fait discret depuis, se rendra d'abord ce mercredi à Cergy, dans le Val-d'Oise, sur la place du marché, pour rencontrer des habitants et de jeunes entrepreneurs de l'association Les Déterminés. Un déplacement qui illustre sa volonté "depuis 2017 d’aller sur le terrain, au contact des Françaises et des Français, d’échanger avec eux, à l’écoute de leurs préoccupations, de leurs attentes et de leurs besoins", précise la présidence.

Au cours de sa venue, Emmanuel Macron ira dans l’un des quartiers populaires de la ville de Cergy pour discuter avec des habitants et des commerçants.

Macron honorera la mémoire de sa grand-mère dans les Hautes-Pyrénées

Après cette visite, le chef de l'État présidera la cérémonie d'hommage au comédien Michel Bouquet, monument du théâtre français et mort il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. Cet événement se tiendra aux Invalides, à Paris.

Jeudi, Emmanuel Macron se rendra au chevet des soldats blessés en opérations extérieures à l’hôpital de Percy, à Clamart, près de la capitale. Vendredi, le président réélu se rendra dans les Hautes-Pyrénées, dans le village de Montgaillard, pour y honorer la mémoire de sa grand-mère. Il s'agit d'une promesse qu'il avait formulée le 6 avril dernier, dans le cas d'une réélection à la présidentielle.