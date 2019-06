David Belliard élu tête de liste EELV pour les municipales à Paris en 2020

David Belliard, le chef de file du groupe Europe Ecologie-Les Verts au Conseil de Paris, a été élu samedi tête de liste des écologistes pour mener la bataille des municipales à Paris en mars 2020, a indiqué son entourage.

"Nous partons rassemblé(e)s". Il était l'un des deux favoris à cette primaire, avec le conseiller régional d’Île-de-France et porte-parole d'EELV Julien Bayou, qui souhaitait faire un tandem avec l'adjointe en charge de l'Economie sociale et solidaire à la mairie de Paris, Antoinette Guhl, également candidate. Dans un tweet, il a dit un "immense merci" aux adhérents. "Ensemble, avec modestie et responsabilité, nous sommes engagé(e)s pour faire gagner l'écologie à Paris, pour le climat, la biodiversité, la santé et la justice sociale !", a-t-il ajouté.

Immense merci aux adhérent.e.s d'@EELV_Paris qui m'ont désigné tête de liste pour la campagne municipale !



Ensemble, avec modestie et responsabilité, nous sommes engagé.e.s pour faire gagner l'écologie à Paris, pour le climat, la biodiversité, la santé et la justice sociale ! pic.twitter.com/GexA6hZitx — David Belliard (@david_belliard) 1 juin 2019

David Belliard a obtenu 252 voix (49,61% des voix), et Julien Bayou 204 (40,16%). Ce dernier s'est désisté, en même temps qu'Antoinette Guhl, à l'issue du premier tour. David Belliard a salué cette décision "qui fait honneur à notre mouvement. Nous partons rassemblé(e)s pour ces élections municipales, pour faire le Paris de l'écologie !", a-t- ajouté. Au total, 509 votants se sont exprimés. Sept prétendants s'étaient présentés à cette primaire, dont seulement deux femmes.

Le bon score des européennes à Paris. Porté par le score des écologistes dans la capitale aux européennes (19,9%), David Belliard, 41 ans depuis mercredi, avait expliqué espérer "prendre la tête d'une coalition écologiste et de gauche" aux municipales. Il s'est récemment montré très hostile à la mise en place d'une police municipale à Paris, annoncée par la maire socialiste Anne Hidalgo. Quatre autres personnes étaient candidates : Philippe Stanisière, membre du bureau national d'EELV (2,36%), Corinne Faugeron (1,77%), adjointe en charge de la démocratie locale à la mairie du IVe arrondissement, ainsi que Boniface N'Cho (1,38%), adjoint chargé du dialogue social à la mairie du IVe, et Jérôme Gleizes (4,52%), conseiller métropolitain.

"Avec Antoinette Guhl, au vu du bon résultat de David Belliard, la responsabilité c'était d'économiser un second tour pour gagner en dynamique, dans le droit fil de la victoire de dimanche", aux européennes, a expliqué Julien Bayou sur Twitter. "Pour une campagne unie et ouverte à la jeunesse, pour que l'écologie gagne à Paris !", a-t-il lancé.

"Félicitations à David Belliard, désormais candidat tête de liste EELV pour la Mairie de Paris", a également twitté le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts David Cormand. "Bravo à ses concurrent(es), notamment Julien Bayou et Antoinette Guhl. Et si nous élisions en 2020 un Maire écologiste dans la ville de la Cop21 ? C'est le moment! #VagueVerte", a ajouté DavidCormand.

Avec @antoinetteguhl, au vu du bon résultat de @david_belliard, la responsabilité c'était d'économiser un 2nd tour pour gagner en dynamique, dans le droit fil de la victoire de dimanche. Pour une campagne unie et ouverte à la jeunesse, pour que l'écologie gagne à #paris! — Julien Bayou (@julienbayou) 1 juin 2019

Félicitations à @david_belliard , desormais candidat tête de liste @eelv pour la Mairie de #Paris Bravo à ses concurrent•es, notamment @julienbayou et @antoinetteguhl . Et si nous élisions en 2020 un Maire écologiste dans la ville de la #Cop21 ? C’est le moment! #VagueVerte — David Cormand (@DavidCormand) 1 juin 2019

Les quelque 700 adhérents à jour de cotisation et ayant une ancienneté de plus de trois mois qui étaient invités à voter devaient départager les candidats sur leur personnalité et leur parcours, plus que sur le fond, puisque le projet, unique, devait être débattu tout au long de la journée de samedi.

Dans les autres partis. Si la maire PS sortante Anne Hidalgo n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, de nombreux candidats postulent déjà dans les autres partis. Du côté de LREM, arrivée en tête aux Européennes dans la capitale, quatre marcheurs sont déjà sur les rangs - Anne Lebreton, Cédric Villani, Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux - et un cinquième, Hugues Renson, doit annoncer sa décision prochainement.