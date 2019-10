Darmanin : "Thierry Breton a été un grand ministre, un grand capitaine d'industrie"

Emmanuel Macron a proposé Thierry Breton, actuel PDG du groupe Atos et ex-ministre de l'Economie, comme commissaire européen après le rejet de Sylvie Goulard, "avec un portefeuille inchangé politique industrielle, le renforcement du marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace", a annoncé l'Eysée jeudi. Une nomination qui ravit Gérald Darmanin, ​Ministre de l’Action et des Comptes Publics, invité jeudi matin d'Europe 1.

"Je le connais bien et c'est un excellent choix. Je suis très heureux." Quant à un possible conflit d'intérêts avec sa fonction actuelle, Gérald Darmanin réfute : "C'est un très grand capitaine d'industrie. Il a modernisé France Telecom. Il a présidé Thomson, Atos, très présent dans le monde. Il a été un grand ministre de l'Economie, qui a baissé les déficits, la dette. Et quand il était ministre, il a toujours pris bien soin de ne pas travailler sur les dossiers sur les il avait été en responsabilitéé.

Et de conclure : "Il ne dirigera plus Athos, c'est un choix courageux, il aurait pu rester patron d'une très grosse boite".