Cyril Hanouna – Nouveau gouvernement : «La vraie erreur de casting, c'est le roi tout en haut et son Premier ministre», affirme un auditeur

Christophe a réagi au micro de Cyril Hanouna à la composition du gouvernement de François Bayrou. Et pour lui, s'il voit d'un bon œil la paire constituée à la Justice et à Beauvau par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, il y a une erreur de casting : Emmanuel Macron et François Bayrou. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.