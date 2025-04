Cyril Hanouna - Marine Le Pen condamnée : Léon Deffontaines dénonce la «double contradiction» du RN

Après la condamnation de Marine Le Pen, Léon Deffontaines, porte-parole du PCF, dénonce une "double contradiction" du RN. Invité de "On marche sur la tête", il accuse le parti d'avoir retardé l'affaire depuis 10 ans.

Après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, les réactions des personnalités politiques s'enchaînent dans le paysage médiatique. Pour Léon Deffontaines, porte-parole du PCF et invité de On marche sur la tête présenté par Cyril Hanouna, dénonce une "double contradiction" de la part du Rassemblement national.

"Ça fait 10 ans que cette affaire est en cours. Et ça fait dix ans en réalité que Marine Le Pen et l'ensemble de ses équipes du Rassemblement National ont joué la montre en reportant au maximum le procès. Et aujourd'hui, ils se plaignent du fait que le procès risque de tomber de temps en amont de 2027", pointe-t-il du doigt.