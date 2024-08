Cyril Hanouna : «La gauche bien pensante n'est pas majoritaire, mais elle est dominante», selon Sarah Knafo

Où en est la gauche dans le paysage politique français ? Dans On marche sur la tête, animé par Cyril Hanouna de 16h à 18h sur Europe 1, une minorité de ce mouvement politique est considérée comme "bien pensante" et "dominante", affirme Sarah Knafo, députée européenne Reconquête.

"L'opinion publique est bien plus partisane des idées de droite et en tout cas rejette cette gauche bien pensante. Elle n'est pas majoritaire, mais elle est dominante. Pourquoi ? Parce que cela fait a minima 40 ans qu'elle a pris le pouvoir à l'université, à l'école, dans la justice, dans le secteur des médias, à l'Arcom… Un seul exemple, si vous prenez les trois institutions les plus importantes en France avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes. Elles sont toutes les trois dirigées par des socialistes", argumente-t-elle.