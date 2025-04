Au micro de Cyril Hanouna, Erik Tegnér, le directeur de "Frontières" révèle que les ventes de son magazine ont atteint des sommets. En cause, plusieurs de ses journalistes ont été pris à partie mercredi par des députés. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Un coup de pub involontaire ? Mercredi, plusieurs journalistes du magazine Frontières ont été pris à partie par des députés, en marge d'une manifestation dans les jardins de l'Assemblée nationale contre ce média. Une affaire qui a fait réagir sur les réseaux sociaux et sur certains plateaux, notamment celui On marche sur la tête.

Mais cet incident, qui s'est terminé par l'exfiltration des journalistes, a eu un effet inattendu : une hausse des ventes du magazine. "On est en rupture de stock de magazine, on en réimprime 15.000 et on n'a jamais autant vendu", glisse au micro de Cyril Hanouna Erik Tegnér, directeur de Frontières.