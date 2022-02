Crise ukrainienne : quels enjeux pour la visite d'Emmanuel Macron en Russie ?

Emmanuel Macron va se rendre lundi à Moscou et mardi à Kiev pour tenter d’œuvrer à la désescalade dans la crise Ukrainienne lors d'une rencontre au sommet avec le président Vladimir Poutine. Quels sont les enjeux de cette visite ? Que compte lui dire le locataire de l’Elysée ?

Les deux dirigeants ont convenu "de prendre le temps". Le temps du dialogue, même s’il est "difficile", selon l’Elysée. "Je t’attends. Je veux aller au fond des choses avec toi", a déclaré Vladimir Poutine à Emmanuel Macron lors de leur dernière conversation téléphonique. Le président russe considère en effet son homologue français comme "un interlocuteur de qualité", toujours selon l’Elysée.

Jouer un rôle de représentant et de médiateur

L’objectif d’Emmanuel Macron lundi sera de porter les intérêts des partenaires et des alliés de la France. Autrement dit jouer un rôle de représentant et de médiateur dans cette crise. "On ne pourra pas tout régler", admet un proche conseiller du chef de l’Etat. Mais l’ambition est d’obtenir des avancées, des éléments qui pourraient contribuer à la désescalade. L’une des exigences de Paris est que la Russie n’effectue aucune incursion en Ukraine.

L’Ukraine, justement, Emmanuel Macron s’y rendra à la suite de sa visite à Moscou. Il espère en effet pouvoir apporter des réponses et des garanties de sécurité à Kiev.